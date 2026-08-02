«

"При этом сам факт полной потери внешнего электроснабжения даже на непродолжительное время вновь подтвердил, что эксплуатация станции с единственной действующей линией внешнего питания остается уязвимой", - подчеркнул Лихачев. Российские ремонтные бригады еще 21 июня починили поврежденную в результате огневого воздействия линию "Днепровскую", напомнил он. "Однако из-за бездействия киевского режима на протяжении последних полутора месяцев подсоединение линии так и не произошло", - добавил Лихачев.