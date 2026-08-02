Запорожская АЭС получает питание лишь по одной ЛЭП, сообщил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС получает питание только по одной линии электропередачи «Ферросплавная-1».
- Отсутствие второй действующей ЛЭП создает повышенные риски для безопасной эксплуатации ЗАЭС.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС сейчас получает питание лишь по одной линии электропередачи "Ферросплавная-1", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Особую обеспокоенность продолжает вызывать сохраняющаяся неустойчивость схемы внешнего электроснабжения станции. В настоящее время Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1", - сказал Лихачев журналистам.
Он отметил, что отсутствие второй действующей ЛЭП сохраняет повышенные риски для безопасной эксплуатации ЗАЭС.
Подтверждением этому стал произошедший на текущей неделе инцидент, добавил Лихачев.
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"В результате срабатывания автоматики Запорожская АЭС 1 августа примерно на один час лишилась внешнего электроснабжения. Автоматически были запущены резервные дизель-генераторы, которые обеспечили электроснабжение систем, важных для безопасности", - сказал глава "Росатома".
После восстановления питания по линии "Ферросплавная-1" резервные источники были отключены, добавил он.
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"При этом сам факт полной потери внешнего электроснабжения даже на непродолжительное время вновь подтвердил, что эксплуатация станции с единственной действующей линией внешнего питания остается уязвимой", - подчеркнул Лихачев. Российские ремонтные бригады еще 21 июня починили поврежденную в результате огневого воздействия линию "Днепровскую", напомнил он. "Однако из-за бездействия киевского режима на протяжении последних полутора месяцев подсоединение линии так и не произошло", - добавил Лихачев.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.