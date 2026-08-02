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Дрон ВСУ ночью атаковал галерею, соединяющую все энергоблоки ЗАЭС - РИА Новости, 02.08.2026
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Дрон ВСУ ночью атаковал галерею, соединяющую все энергоблоки ЗАЭС

Лихачев: ВСУ ночью атаковали галерею, соединяющую все блоки ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевой дрон ВСУ поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС.
  • Галерея предназначена для перемещения персонала.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Сегодня ночью боевой дрон поразил галерею, соединяющую все 6 энергоблоков (ЗАЭС - ред.) и предназначенную для перемещения персонала", - сказал Лихачев журналистам.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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