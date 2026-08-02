Дрон ВСУ ночью атаковал галерею, соединяющую все энергоблоки ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевой дрон ВСУ поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС.
- Галерея предназначена для перемещения персонала.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Боевой дрон ВСУ в ночь на воскресенье поразил галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Сегодня ночью боевой дрон поразил галерею, соединяющую все 6 энергоблоков (ЗАЭС - ред.) и предназначенную для перемещения персонала", - сказал Лихачев журналистам.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.