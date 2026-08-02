"Ювентус" приобрел Коло Муани у "ПСЖ" за 38 миллионов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский нападающий Рандаль Коло Муани перешел из «Пари Сен-Жермен» в итальянский «Ювентус».
- Контракт с 27-летним футболистом подписан до лета 2031 года, сумма трансфера составила 38 млн евро с возможными бонусами до 12 млн евро.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Итальянский "Ювентус" объявил на сайте о переходе французского нападающего Рандаля Коло Муани из "Пари Сен-Жермен".
Контракт с 27-летним нападающим подписан до лета 2031 года. Сумма трансфера составила 38 млн евро, которые будут выплачены в течение четырех лет, а также бонусы до 12 млн евро при достижении определенных целей.
Футболист провел 32 матча за сборную Франции, забив девять мячей, но не вошел в заявку команды на чемпионат мира 2026 года, на котором французы заняли четвертое место.
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