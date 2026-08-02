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Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае - РИА Новости, 02.08.2026
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23:39 02.08.2026
Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае

Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае из-за жары

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае из-за высоких температур.
  • Из-за недостатка воды существует угроза работе единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево.
  • Министерство энергетики Сербии сообщило, что низкий уровень воды в реках влияет на доставку топлива баржами и работу ГЭС.
БЕЛГРАД, 2 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае из-за высоких температур, что, по его словам, также угрожает работе единственного в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панчево.
В понедельник в Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне температур около 40 градусов тепла и низкого уровня воды в реках. Премьер Сербии Джуро Мацут в воскресенье призвал граждан экономно расходовать электроэнергию.
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"У нас проблемы на НПЗ из-за недостатка воды. Назначено заседание кризисного штаба, будем делать все возможное. Надеюсь, что не придется останавливать НПЗ. Через два или три дня на Дунае будет невозможным судоходство. Сейчас еще можно, но приходится снижать осадку судов на 50%", - заявил Вучич журналистам.
Министерство энергетики Сербии сообщало, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза и на работе ГЭС.
Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур.
Штаб по ЧС автономного края Воеводина ранее провозгласил чрезвычайную ситуацию в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас из-за низкого уровня воды в Дунае, под угрозой оказалась работа канала Дунай - Тиса - Дунай. В воскресенье, по данным республиканского управления, гидрометеорологии уровень Дуная "на входе" в страну в поселке Бездан оказался ниже нормы на 159 сантиметров, в Нови-Саде он снизился на 62 сантиметра.
Уровень воды в крупнейшем притоке Дуная, реке Сава, на западе Сербии в городе Шабац оказался в воскресенье ниже нормы на 83 сантиметра. Еще в одном притоке - реке Велика Морава в районе Любичевски-Мост в центре страны - он опустился на 374 сантиметра.
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