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В Курской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.08.2026
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17:26 02.08.2026
В Курской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

Хинштейн: в Курской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В слободе Белой Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал местный житель.
  • Пострадавший с осколочными ранениями госпитализирован в областную больницу.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в слободе Белой Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«
"Сегодня в результате атаки дрона ВСУ в слободе Белой Беловского района пострадал местный житель. У 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что пострадавшему оказана первая медпомощь, он госпитализирован в Курскую областную больницу.
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