В Курской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В слободе Белой Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал местный житель.
- Пострадавший с осколочными ранениями госпитализирован в областную больницу.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в слободе Белой Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«
"Сегодня в результате атаки дрона ВСУ в слободе Белой Беловского района пострадал местный житель. У 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что пострадавшему оказана первая медпомощь, он госпитализирован в Курскую областную больницу.
В Курской области женщина пострадала при атаке дрона
14 декабря 2025, 21:12