Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ атаковали и сжигали дома в Родительском в ДНР с помощью дронов.
- По словам беженки Елены, ВСУ сожгли несколько домов, в том числе те, где прятались мирные жители.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ с помощью дронов атаковали и сжигали дома, где от боевых действий прятались мирные жители Родинского в ДНР, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Елена.
«
"ВСУ просто вот поджигали дома. Мы из подвала бежали в другой дом. Они (ВСУ – ред.) не пожалели семь дронов и все-таки спалили, потом (второй – ред.) дом, в котором мы жили. Соседний дом тоже спалили", - сказала беженка.
Она добавила, что после продолжительного поиска укрытия они нашли подвал, где девять мирных жителей прожили почти целый год.
"Год почти в подвале (провели - ред.). Было нас в подвале девять человек. Слава Богу, мы все вышли. Живы-невредимы. Очень тяжело было", - отметила Елена.
Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.