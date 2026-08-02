Рейтинг@Mail.ru
Беженка из Родинского рассказала, как ВСУ дронами атаковали дома с людьми - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 02.08.2026
Беженка из Родинского рассказала, как ВСУ дронами атаковали дома с людьми

ВСУ с помощью дронов атаковали дома, где прятались мирные жители Родинского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ атаковали и сжигали дома в Родительском в ДНР с помощью дронов.
  • По словам беженки Елены, ВСУ сожгли несколько домов, в том числе те, где прятались мирные жители.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ с помощью дронов атаковали и сжигали дома, где от боевых действий прятались мирные жители Родинского в ДНР, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Елена.
«
"ВСУ просто вот поджигали дома. Мы из подвала бежали в другой дом. Они (ВСУ – ред.) не пожалели семь дронов и все-таки спалили, потом (второй – ред.) дом, в котором мы жили. Соседний дом тоже спалили", - сказала беженка.
Она добавила, что после продолжительного поиска укрытия они нашли подвал, где девять мирных жителей прожили почти целый год.
"Год почти в подвале (провели - ред.). Было нас в подвале девять человек. Слава Богу, мы все вышли. Живы-невредимы. Очень тяжело было", - отметила Елена.
Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Охотники на дроны "Ахмата" и "Севера" стали проблемой для ВСУ
30 июля, 02:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала