Беженка из Родинского рассказала, как ВСУ дронами атаковали дома с людьми

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"ВСУ просто вот поджигали дома. Мы из подвала бежали в другой дом. Они (ВСУ – ред.) не пожалели семь дронов и все-таки спалили, потом (второй – ред.) дом, в котором мы жили. Соседний дом тоже спалили", - сказала беженка.