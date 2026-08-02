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Три человека погибли из-за ракетной атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 02.08.2026
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14:24 02.08.2026 (обновлено: 14:27 02.08.2026)
Три человека погибли из-за ракетной атаки ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области 3 человека погибли, еще 3 ранены из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел территории сельскохозяйственного предприятия.
  • Трое мужчин погибли, еще трое с осколочными ранениями будут доставлены в белгородскую больницу после оказания помощи в Борисовской ЦРБ.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате ракетного обстрела ВСУ по территории сельхозпредприятия в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
«
"В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Еще троих мужчин с осколочными ранениями доставят в белгородскую больницу после оказания помощи в Борисовской ЦРБ, добавили в оперштабе.
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