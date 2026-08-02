Три человека погибли из-за ракетной атаки ВСУ на Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел территории сельскохозяйственного предприятия.
- Трое мужчин погибли, еще трое с осколочными ранениями будут доставлены в белгородскую больницу после оказания помощи в Борисовской ЦРБ.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате ракетного обстрела ВСУ по территории сельхозпредприятия в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
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"В селе Казачья Лисица Грайворонского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Еще троих мужчин с осколочными ранениями доставят в белгородскую больницу после оказания помощи в Борисовской ЦРБ, добавили в оперштабе.