Три человека погибли из-за ракетной атаки ВСУ на Белгородскую область

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате ракетного обстрела ВСУ по территории сельхозпредприятия в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.

Еще троих мужчин с осколочными ранениями доставят в белгородскую больницу после оказания помощи в Борисовской ЦРБ, добавили в оперштабе.