Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ нарастили использование иностранных дронов, в том числе с искусственным интеллектом, в Харьковской области.

Союзные силы, включая 245-й полк и спецназ «Ахмат», продвигаются и выполняют задачи по выявлению и уничтожению опорных пунктов и пунктов управления БПЛА, а также по перерезанию логистики противника.

По словам бойца батальона с позывным Соболь, украинская армия использует дроны для попыток отрезать логистику союзных сил и нанесения ударов по местным.

БЕЛГОРОД, 2 авг — РИА Новости. ВСУ нарастили использование иностранных дронов, в том числе с искусственным интеллектом, пытаясь сдержать продвижение российских войск в Харьковской области, поскольку не имеют преимущества на поле боя, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" с позывным Ваха.

По его словам, союзники продвигаются вместе с 245-м полком и спецназом "Ахмат", выполняя задачи по выявлению и уничтожению опорных пунктов и пунктов управления БПЛА, а также перерезая логистику противника.

"В данный момент союзники продвигаются, и мы с ними — 245-й полк, спецназ "Ахмат". Делаем свою работу. Выявляем, уничтожаем опорники, пункты управления БПЛА, режем логистику, контролируем. Они пытаются нас сдержать при помощи дронов", — рассказал Ваха.

По его словам, не имея преимущества на поле боя, ВСУ пытаются взять количеством используемых дронов.

Как отметил один из бойцов батальона с позывным Соболь, украинская армия нарастила число иностранных БПЛА в Харьковской области