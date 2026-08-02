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ВСУ используют дроны с ИИ в Харьковской области, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 02.08.2026
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08:15 02.08.2026 (обновлено: 08:16 02.08.2026)
ВСУ используют дроны с ИИ в Харьковской области, рассказал боец "Ахмата"

ВСУ нарастили использование иностранных дронов с ИИ в Харьковской области

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военнослужащие
Украинский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нарастили использование иностранных дронов, в том числе с искусственным интеллектом, в Харьковской области.
  • Союзные силы, включая 245-й полк и спецназ «Ахмат», продвигаются и выполняют задачи по выявлению и уничтожению опорных пунктов и пунктов управления БПЛА, а также по перерезанию логистики противника.
  • По словам бойца батальона с позывным Соболь, украинская армия использует дроны для попыток отрезать логистику союзных сил и нанесения ударов по местным.
БЕЛГОРОД, 2 авг — РИА Новости. ВСУ нарастили использование иностранных дронов, в том числе с искусственным интеллектом, пытаясь сдержать продвижение российских войск в Харьковской области, поскольку не имеют преимущества на поле боя, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" с позывным Ваха.
По его словам, союзники продвигаются вместе с 245-м полком и спецназом "Ахмат", выполняя задачи по выявлению и уничтожению опорных пунктов и пунктов управления БПЛА, а также перерезая логистику противника.
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"В данный момент союзники продвигаются, и мы с ними — 245-й полк, спецназ "Ахмат". Делаем свою работу. Выявляем, уничтожаем опорники, пункты управления БПЛА, режем логистику, контролируем. Они пытаются нас сдержать при помощи дронов", — рассказал Ваха.
По его словам, не имея преимущества на поле боя, ВСУ пытаются взять количеством используемых дронов.
Как отметил один из бойцов батальона с позывным Соболь, украинская армия нарастила число иностранных БПЛА в Харьковской области.
"Много дронов, и в основном Англия и Германия (производство — ред.), с (искусственным - ред.) интеллектом начали летать, оптоволокна много. Сейчас в наземной операции только мы двигаемся, они удерживают свою территорию, пытаемся расширить серую зону, поэтому у них работа в основном дронами. Они пытаются отрезать нашу логистику, пытаются ударить по местным (мирным жителям — ред.)", — рассказал Соболь.
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