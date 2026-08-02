Российские военные обнаружили на позициях ВСУ зарубежные лекарства от ВИЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие обнаружили зарубежные лекарства от ВИЧ на украинских позициях в Красном Куте.

Командир взвода группировки войск «Центр» предположил, что среди украинских военнослужащих могут быть люди, получающие терапию от ВИЧ.

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили на украинских позициях зарубежные лекарства от ВИЧ в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Центр" Никита Неговора.

По словам военнослужащего, препараты были найдены в одном из блиндажей на опорном пункте.

"Нашли медикаменты с иностранными надписями. Перевел название на русский язык и посмотрел информацию - оказалось, что это препарат, который применяется при лечении ВИЧ", - рассказал командир взвода.

Он отметил, что на основании этой находки сделал предположение о возможном наличии среди украинских военнослужащих людей, получающих соответствующую терапию.