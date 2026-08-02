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Российские военные обнаружили на позициях ВСУ зарубежные лекарства от ВИЧ - РИА Новости, 02.08.2026
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07:02 02.08.2026
Российские военные обнаружили на позициях ВСУ зарубежные лекарства от ВИЧ

На позициях ВСУ под Красным Кутом нашли западные препараты от ВИЧ

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие обнаружили зарубежные лекарства от ВИЧ на украинских позициях в Красном Куте.
  • Командир взвода группировки войск «Центр» предположил, что среди украинских военнослужащих могут быть люди, получающие терапию от ВИЧ.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили на украинских позициях зарубежные лекарства от ВИЧ в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Центр" Никита Неговора.
По словам военнослужащего, препараты были найдены в одном из блиндажей на опорном пункте.
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"Нашли медикаменты с иностранными надписями. Перевел название на русский язык и посмотрел информацию - оказалось, что это препарат, который применяется при лечении ВИЧ", - рассказал командир взвода.
Он отметил, что на основании этой находки сделал предположение о возможном наличии среди украинских военнослужащих людей, получающих соответствующую терапию.
Минобороны РФ 28 июля сообщало, что российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР.
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