Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие обнаружили зарубежные лекарства от ВИЧ на украинских позициях в Красном Куте.
- Командир взвода группировки войск «Центр» предположил, что среди украинских военнослужащих могут быть люди, получающие терапию от ВИЧ.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили на украинских позициях зарубежные лекарства от ВИЧ в ходе освобождения населенного пункта Красный Кут в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск "Центр" Никита Неговора.
По словам военнослужащего, препараты были найдены в одном из блиндажей на опорном пункте.
"Нашли медикаменты с иностранными надписями. Перевел название на русский язык и посмотрел информацию - оказалось, что это препарат, который применяется при лечении ВИЧ", - рассказал командир взвода.
Он отметил, что на основании этой находки сделал предположение о возможном наличии среди украинских военнослужащих людей, получающих соответствующую терапию.
Минобороны РФ 28 июля сообщало, что российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Красный Кут в ДНР.
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