Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харьковской области оборудовано несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ.
- Госпитали предназначены в первую очередь для оказания медпомощи иностранным наемникам, в составе подразделения присутствуют представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии.
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Несколько полевых госпиталей ВСУ для оказания медицинской помощи иностранным наемникам оборудованы в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харьковской области оборудовано несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ. Данное подразделение сформировано на базе иностранного легиона ГУР (Главного управления разведки - ред.) и занимается эвакуацией и оказанием медпомощи, в первую очередь, иностранным наемникам", – рассказал собеседник агентства.
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Он отметил, что в составе подразделения присутствуют представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях.
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