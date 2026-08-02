В Волгодонске арестовали мужчину, открывшего стрельбу из травмата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгодонске Ростовской области мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, пострадали два человека.
- Подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета на улице в Волгодонске Ростовской области, пострадали два человека, сообщил журналистам представитель главного управления МВД России по региону.
Инцидент произошел в субботу вечером в Волгодонске.
"В дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение о конфликте вблизи дома, расположенного по улице М. Горького, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов и причинил травмы двоим гражданам", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что полицейские задержали подозреваемого - 36-летнего местного жителя.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
Оружие - травматический пистолет - изъято. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.