В Волгодонске арестовали мужчину, открывшего стрельбу из травмата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета на улице в Волгодонске Ростовской области, пострадали два человека, сообщил журналистам представитель главного управления МВД России по региону.

"В дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение о конфликте вблизи дома, расположенного по улице М. Горького, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов и причинил травмы двоим гражданам", - сказал представитель ведомства.