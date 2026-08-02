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В Волгодонске арестовали мужчину, открывшего стрельбу из травмата - РИА Новости, 02.08.2026
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21:34 02.08.2026
В Волгодонске арестовали мужчину, открывшего стрельбу из травмата

В Волгодонске суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу из травмата

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волгодонске Ростовской области мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, пострадали два человека.
  • Подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета на улице в Волгодонске Ростовской области, пострадали два человека, сообщил журналистам представитель главного управления МВД России по региону.
Инцидент произошел в субботу вечером в Волгодонске.
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"В дежурную часть отдела полиции №1 поступило сообщение о конфликте вблизи дома, расположенного по улице М. Горького, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов и причинил травмы двоим гражданам", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что полицейские задержали подозреваемого - 36-летнего местного жителя.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
Оружие - травматический пистолет - изъято. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
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