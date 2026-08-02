В СК рассказали о водителе катера, переехавшего девочку на Волге

САРАТОВ, 2 авг — РИА Новости. Водитель катера, переехавший девочку на Волге рядом с пляжем в городе Маркс Саратовской области, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В ведомстве добавили, что водитель, управлявший судном "Волжанка", не избрал безопасную скорость движения, не следил за окружающей обстановкой. Уточняется, что дело завели по части 1.2 стати 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью").