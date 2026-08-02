В СК рассказали о водителе катера, переехавшего девочку на Волге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель катера, который переехал девочку на Волге рядом с пляжем в городе Марксе Саратовской области, был в состоянии алкогольного опьянения.
- Шестилетняя девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Саратове в тяжелом состоянии.
- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта.
САРАТОВ, 2 авг — РИА Новости. Водитель катера, переехавший девочку на Волге рядом с пляжем в городе Маркс Саратовской области, был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее следователи информировали, что в субботу катер наехал на маленькую девочку на Волге. ЧП с шестилетним ребенком случилось рядом в пляжем в городе Марксе. В Министерстве здравоохранения региона РИА Новости уточнили, что девочку госпитализировали в Саратове в тяжелом состоянии. В правоохранительных органах агентству сообщили, что по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта возбуждено уголовное дело.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина допустил наезд на шестилетнюю девочку, находящуюся в воде. В результате наезда девочка получила телесные повреждения и госпитализирована", — говорится в сообщении МСУТ СК России.
В ведомстве добавили, что водитель, управлявший судном "Волжанка", не избрал безопасную скорость движения, не следил за окружающей обстановкой. Уточняется, что дело завели по части 1.2 стати 263 УК России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью").