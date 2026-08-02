В столичном транспорте бесплатно раздают питьевую воду

Краткий пересказ от РИА ИИ Столичный департамент транспорта раздает питьевую воду пассажирам из-за жары.

Воду можно получить на станциях метро, автовокзалах, в автобусах «Аэроэкспресса» и на причалах речного электротранспорта.

Более трех тысяч бутылок и стаканчиков питьевой воды планируется раздать в воскресенье.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам столичного транспорта из-за жары, сообщает столичный департамент транспорта.

"В воскресенье раздадим на объектах транспорта более трех тысяч бутылок и стаканчиков питьевой воды", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс"

Уточняется, что инспекторы ЦОМП раздают пассажирам бесплатную воду на станциях метро "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская", "Филевский парк", "Студенческая", "Кутузовская", "Пионерская" и "Выхино", а также на автовокзалах "Северные Ворота", "Центральный", "Красногвардейский", "Саларьево" и "Южные Ворота".

"Пассажиры " Аэроэкспресса " могут взять воду в экспресс-автобусах возле станции метро "Ховрино" с 13.00. В автобусах на Домодедовском направлении также ведется раздача воды", - отмечается в сообщении.

По словам дептранса, с 14.00 воду на станциях МЦД и вокзалах раздают сотрудники ЦППК и МТППК, к тому же в салонах электросудов доступна бутилированная вода из кулеров.

"Кроме того, сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД раздают воду на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город", - говорится в сообщении.