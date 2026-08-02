Рейтинг@Mail.ru
В столичном транспорте бесплатно раздают питьевую воду - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 02.08.2026 (обновлено: 16:12 02.08.2026)
В столичном транспорте бесплатно раздают питьевую воду

В столичном транспорте бесплатно раздают питьевую воду из-за жары

© Дептранс Москвы/MAXВ столичном транспорте бесплатно раздают питьевую воду из-за жары
В столичном транспорте бесплатно раздают питьевую воду из-за жары - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Дептранс Москвы/MAX
В столичном транспорте бесплатно раздают питьевую воду из-за жары
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Столичный департамент транспорта раздает питьевую воду пассажирам из-за жары.
  • Воду можно получить на станциях метро, автовокзалах, в автобусах «Аэроэкспресса» и на причалах речного электротранспорта.
  • Более трех тысяч бутылок и стаканчиков питьевой воды планируется раздать в воскресенье.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам столичного транспорта из-за жары, сообщает столичный департамент транспорта.
"В воскресенье раздадим на объектах транспорта более трех тысяч бутылок и стаканчиков питьевой воды", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Горожане в парке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Выходные в Москве будут жаркими, но с грозами, сообщил синоптик
31 июля, 16:17
Уточняется, что инспекторы ЦОМП раздают пассажирам бесплатную воду на станциях метро "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская", "Филевский парк", "Студенческая", "Кутузовская", "Пионерская" и "Выхино", а также на автовокзалах "Северные Ворота", "Центральный", "Красногвардейский", "Саларьево" и "Южные Ворота".
"Пассажиры "Аэроэкспресса" могут взять воду в экспресс-автобусах возле станции метро "Ховрино" с 13.00. В автобусах на Домодедовском направлении также ведется раздача воды", - отмечается в сообщении.
По словам дептранса, с 14.00 воду на станциях МЦД и вокзалах раздают сотрудники ЦППК и МТППК, к тому же в салонах электросудов доступна бутилированная вода из кулеров.
"Кроме того, сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД раздают воду на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что кулеры с водой также доступны посетителям специализированных стоянок "Московского паркинга".
Девушка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Синоптик рассказал, когда закончится жара в Москве
31 июля, 12:05
 
ОбществоАэроэкспрессЦентральная пригородная пассажирская компанияЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала