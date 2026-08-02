Врач объяснил, как правильно принимать витамины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кальций эффективно подавляет всасывание железа, поэтому не рекомендуется запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной.
- Комплексы витаминов «от А до Я» могут быть неэффективны, так как их компоненты могут конфликтовать друг с другом, и они не компенсируют дефицит сна, несбалансированное питание и хронический стресс.
- Витамины не рекомендуется сочетать с кофеином, а перед покупкой добавок необходимо сдать анализы крови.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов объяснил, как правильно принимать витамины, чтобы они усваивались и не приносили вреда здоровью.
"Кальций эффективно подавляет всасывание любого типа железа. Именно поэтому крайне нежелательно запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной. Это снижает усвоение железа на 50–60%", - рассказал "Газете.Ru" терапевт.
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Он напомнил, что микроэлементы могут работать сообща либо конкурировать за каналы всасывания. Одновременный прием некоторых БАДов сводит пользу к нулю.
Разрекламированные комплексы "от А до Я", по словам врача, могут быть неэффективны. Они не компенсируют дефицит сна, несбалансированное питание и хронический стресс, а их компоненты могут конфликтовать друг с другом.
Витамины не рекомендуется сочетать с кофеином, врач напомнил, что запивать капсулы нужно только водой нейтральной температуры. Также прежде чем покупать добавки, необходимо сдать анализы крови.
Терапевт подчеркнул, что даже самые дорогие препараты не принесут пользы, если нарушены механизмы всасывания. Препятствовать этому могут проблемы с желудком и желчеотделением, состояние кишечника и поджелудочной железы, а также прием ряда таблеток, стресс и вредные привычки.
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