Краткий пересказ от РИА ИИ Кальций эффективно подавляет всасывание железа, поэтому не рекомендуется запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной.

Комплексы витаминов «от А до Я» могут быть неэффективны, так как их компоненты могут конфликтовать друг с другом, и они не компенсируют дефицит сна, несбалансированное питание и хронический стресс.

Витамины не рекомендуется сочетать с кофеином, а перед покупкой добавок необходимо сдать анализы крови.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов объяснил, как правильно принимать витамины, чтобы они усваивались и не приносили вреда здоровью.

"Кальций эффективно подавляет всасывание любого типа железа. Именно поэтому крайне нежелательно запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной. Это снижает усвоение железа на 50–60%", - рассказал " Газете.Ru " терапевт.

Он напомнил, что микроэлементы могут работать сообща либо конкурировать за каналы всасывания. Одновременный прием некоторых БАДов сводит пользу к нулю.

Разрекламированные комплексы "от А до Я", по словам врача, могут быть неэффективны. Они не компенсируют дефицит сна, несбалансированное питание и хронический стресс, а их компоненты могут конфликтовать друг с другом.

Витамины не рекомендуется сочетать с кофеином, врач напомнил, что запивать капсулы нужно только водой нейтральной температуры. Также прежде чем покупать добавки, необходимо сдать анализы крови.