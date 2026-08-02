Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснил, как правильно принимать витамины - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 02.08.2026
Врач объяснил, как правильно принимать витамины

Врач Самедов: одновременный прием некоторых БАДов сводит пользу к нулю

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Витамины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кальций эффективно подавляет всасывание железа, поэтому не рекомендуется запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной.
  • Комплексы витаминов «от А до Я» могут быть неэффективны, так как их компоненты могут конфликтовать друг с другом, и они не компенсируют дефицит сна, несбалансированное питание и хронический стресс.
  • Витамины не рекомендуется сочетать с кофеином, а перед покупкой добавок необходимо сдать анализы крови.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Врач-терапевт, онколог Сабухи Самедов объяснил, как правильно принимать витамины, чтобы они усваивались и не приносили вреда здоровью.
"Кальций эффективно подавляет всасывание любого типа железа. Именно поэтому крайне нежелательно запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной. Это снижает усвоение железа на 50–60%", - рассказал "Газете.Ru" терапевт.
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Врач назвал симптомы дефицита витаминов группы B
1 октября 2025, 03:12
Он напомнил, что микроэлементы могут работать сообща либо конкурировать за каналы всасывания. Одновременный прием некоторых БАДов сводит пользу к нулю.
Разрекламированные комплексы "от А до Я", по словам врача, могут быть неэффективны. Они не компенсируют дефицит сна, несбалансированное питание и хронический стресс, а их компоненты могут конфликтовать друг с другом.
Витамины не рекомендуется сочетать с кофеином, врач напомнил, что запивать капсулы нужно только водой нейтральной температуры. Также прежде чем покупать добавки, необходимо сдать анализы крови.
Терапевт подчеркнул, что даже самые дорогие препараты не принесут пользы, если нарушены механизмы всасывания. Препятствовать этому могут проблемы с желудком и желчеотделением, состояние кишечника и поджелудочной железы, а также прием ряда таблеток, стресс и вредные привычки.
Женщина во время утренней зарядки - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Врач рассказала, как повысить усвоение витамина D
29 июня, 14:19
 
РоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала