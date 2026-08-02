Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск.
- С начала спецоперации 111 десантников удостоены звания Героя Российской Федерации.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.
"Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск успешно продолжают традиции предшественников. Действуют эффективно в условиях специальной военной операции, с честью отстаивать национальные интересы страны", - сказал Белоусов.
Уже 111 десантников удостоены высокого звания Героя Российской Федерации с начала спецоперации, отметил он.
День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".