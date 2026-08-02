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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2026
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09:42 02.08.2026
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащие ВДВ РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск.
  • С начала спецоперации 111 десантников удостоены звания Героя Российской Федерации.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.
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"Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск успешно продолжают традиции предшественников. Действуют эффективно в условиях специальной военной операции, с честью отстаивать национальные интересы страны", - сказал Белоусов.
Уже 111 десантников удостоены высокого звания Героя Российской Федерации с начала спецоперации, отметил он.
День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
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БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВоздушно-десантные войска России
 
 
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