Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск.
- Глава государства выразил уверенность, что десантники продолжат вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России поздравил российских десантников с днем Воздушно-десантных войск, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск", - говорится в телеграмме.
Глава государства выразил уверенность, что личный состав Воздушно-десантных войск и дальше будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.
В заключение Путин пожелал родным и близким десантников успехов и всего наилучшего.