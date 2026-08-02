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Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2026
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09:02 02.08.2026 (обновлено: 09:10 02.08.2026)

Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск.
  • Глава государства выразил уверенность, что десантники продолжат вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России поздравил российских десантников с днем Воздушно-десантных войск, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск", - говорится в телеграмме.
Глава государства выразил уверенность, что личный состав Воздушно-десантных войск и дальше будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.
В заключение Путин пожелал родным и близким десантников успехов и всего наилучшего.
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