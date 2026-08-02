Более ста десантников получили звание "Герой России" с начала СВО

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свыше ста военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) получили звания Героев Российской Федерации с начала спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ в день ВДВ, который в России ежегодно отмечается 2 августа.