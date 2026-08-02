Более ста десантников получили звание "Герой России" с начала СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала спецоперации свыше ста военнослужащих ВДВ получили звания Героев Российской Федерации.
- За время существования войск 18 военнослужащих ВДВ стали Героями Советского Союза и более 229 — Героями Российской Федерации.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свыше ста военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) получили звания Героев Российской Федерации с начала спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ в день ВДВ, который в России ежегодно отмечается 2 августа.
По данным ведомства, войска воспитали 18 Героев Советского Союза и более 229 Героев Российской Федерации за время своего существования.
"Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тысяч награждены государственными наградами", - говорится в сообщении.
День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18