Краткий пересказ от РИА ИИ Идею построить триумфальную арку в Вашингтоне предложили 26 лет назад, но ее реализацию сорвали теракты 11 сентября 2001 года.

Адаптированную версию арки Родни Кук построил в Атланте.

Согласно планам, новая арка будет более 50 метров в высоту и ширину, а общая высота сооружения с постаментом и копией Статуи Свободы превысит 76 метров.

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Идею построить триумфальную арку на месте, выбранном для нынешнего проекта в Вашингтоне, предложили еще 26 лет назад, однако ее реализацию сорвали теракты 11 сентября 2001 года, сообщил в интервью РИА Новости глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

"Президент ( США Дональд Трамп - ред.) видел мой эскиз триумфальной арки на том же самом месте 26 лет назад. Мы предложили проект, но после того, как самолет врезался в Пентагон, проект в Вашингтоне был сорван", – сказал он.

Адаптированную версию арки Кук впоследствии построил в Атланте: сооружение стало штаб-квартирой Национального фонда памятников и частью музея истории Джорджии.

"Теперь президент Трамп обратился к этой идее, и я получаю возможность построить обе арки. Я очень рад, что он ее подхватил", – добавил собеседник агентства.