В США рассказали об идее построить Триумфальную арку в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Идею построить триумфальную арку в Вашингтоне предложили 26 лет назад, но ее реализацию сорвали теракты 11 сентября 2001 года.
- Адаптированную версию арки Родни Кук построил в Атланте.
- Согласно планам, новая арка будет более 50 метров в высоту и ширину, а общая высота сооружения с постаментом и копией Статуи Свободы превысит 76 метров.
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Идею построить триумфальную арку на месте, выбранном для нынешнего проекта в Вашингтоне, предложили еще 26 лет назад, однако ее реализацию сорвали теракты 11 сентября 2001 года, сообщил в интервью РИА Новости глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) видел мой эскиз триумфальной арки на том же самом месте 26 лет назад. Мы предложили проект, но после того, как самолет врезался в Пентагон, проект в Вашингтоне был сорван", – сказал он.
Адаптированную версию арки Кук впоследствии построил в Атланте: сооружение стало штаб-квартирой Национального фонда памятников и частью музея истории Джорджии.
"Теперь президент Трамп обратился к этой идее, и я получаю возможность построить обе арки. Я очень рад, что он ее подхватил", – добавил собеседник агентства.
Согласно планам строительства монумента, арка будет достигать более 50 метров в высоту и более 50 метров в ширину. Кроме того, проект предусматривает возведение постамента, на котором планируется установить копию Статуи Свободы высотой порядка 18 метров. Таким образом, общая высота сооружения, которое может получить название "Арка Независимости", превысит 76 метров.