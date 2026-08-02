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США ведут переговоры с Украиной по Patriot, считает конгрессмен - РИА Новости, 02.08.2026
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21:07 02.08.2026
США ведут переговоры с Украиной по Patriot, считает конгрессмен

Тернер: переговоры США с Украиной по вопросу передачи Patriot продолжаются

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессмен Майк Тернер убежден, что переговоры США с Украиной по вопросу передачи технологий системы ПРО Patriot продолжаются.
НЬЮ-ЙОРК, 2 авг – РИА Новости. Переговоры США с Украиной по вопросу передачи технологий системы ПРО Patriot продолжаются, убежден конгрессмен Майк Тернер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам.
"С Patriot, которые являются оборонительными системами, все очень и очень сложно... Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широкого доступа к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить их производство и получить оборонительные технологии", - сказал Тернер в интервью CBS News.
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