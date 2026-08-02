США ведут переговоры с Украиной по Patriot, считает конгрессмен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конгрессмен Майк Тернер убежден, что переговоры США с Украиной по вопросу передачи технологий системы ПРО Patriot продолжаются.
НЬЮ-ЙОРК, 2 авг – РИА Новости. Переговоры США с Украиной по вопросу передачи технологий системы ПРО Patriot продолжаются, убежден конгрессмен Майк Тернер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам.
"С Patriot, которые являются оборонительными системами, все очень и очень сложно... Я действительно считаю, что продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широкого доступа к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить их производство и получить оборонительные технологии", - сказал Тернер в интервью CBS News.