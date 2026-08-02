Политолог объяснил, почему Украина не получит системы ПВО "Железный купол"

Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Малек Дудаков заявил, что Украина не получит системы ПВО "Железный купол", так как для Израиля предоставление таких систем другим странам означает ослабление своего военного потенциала.

Он отметил, что система "Железный купол" не очень эффективна в сбитии современных баллистических ракет, и ее использование на Украине могло бы негативно сказаться на репутации израильского военно-промышленного комплекса.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украина не получит системы ПВО "Железный Купол", так как для Израиля предоставлять что-либо другим странам означает ослабление своего военного потенциала, заявил политолог Малек Дудаков.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в 2023 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволил США отправить Украине системы ПВО "Железный купол", воспользовавшись положениями договора о совместном производстве.

"Израильское лобби еще несколько лет назад заблокировало предоставление этих самых элементов системы ПВО "Железный купол" Украине, причем это случилось еще до нынешней фазы нестабильности на Ближнем Востоке. Это произошло по понятным причинам. Израиль отлично понимает, что он всегда находится под угрозой удара со стороны своих оппонентов, поэтому предоставлять что-либо значит ослаблять свой военный потенциал", - сказал Дудаков aif.ru

Эксперт отметил, что система "Железный купол" "не очень эффективна" в сбитии современных баллистических ракет. По этой причине, как считает политолог, на Украине проект быстро бы провалился, и это стало бы ударом по репутации израильского военно-промышленного комплекса.

"Между Украиной и Израилем сейчас идет жесткая конкуренция за американские военные ресурсы, за американские системы ПВО, ракеты для комплексов Patriot и так далее. Но у американцев ресурсы ограничены, у них в запасе около 700-800 ракет Patriot на весь мир. И, конечно, США в первую очередь будут защищать свои активы, интересы, базы, прежде чем передавать что-либо союзникам", - подчеркнул Дудаков.

По его словам, отношения США с Израилем исторически на высоком уровне, поэтому Израиль будет "наверху любого списка союзников" Вашингтона, которые могут получать американское оружие. Затем в этом списки будут монархии Персидского Залива, Япония, Южная Корея и другие азиатские союзники.