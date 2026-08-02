На Украине АЗС начали ограничивать продажу дизельного топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сети АЗС на Украине начали ограничивать продажу дизельного топлива до 50–100 литров на одного клиента.
- Ограничения вводят для того, чтобы не допустить быстрого исчерпания запасов горючего на АЗС, так как логистические цепи не всегда успевают их оперативно пополнять.
- Дефицит топлива связан с резким сокращением поставок горючего на Украину, ограниченным предложением в Европе, а также обмелением Дуная, из-за которого усложнились речные поставки.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сети АЗС на Украине начали ограничивать продажу дизельного топлива до 50-100 литров на одного клиента, сообщает украинское издание Delo.ua.
"Сети автозаправочных станций на Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту. Лимиты колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как сообщает издание, чаще такие ограничения вводят на станциях, расположенных на трассах, где горючее покупают водители грузовиков и дальнобойщики, которым теперь выгоднее заправляться на АЗС, а не на нефтебазах. Одной из причин этого, по данным издания, является существенное сокращение разницы между оптовой (нефтебазы) ценой и розничной ценой на заправках, в связи с чем покупать горючее на АЗС сейчас выгоднее.
По информации Delo.ua, ограничения уже вводят несколько операторов заправок. По данным издания, ограничение в 100 литров на одну заправку уже действует на АЗС ОККО. В сообщении говорится, что лимиты вводят для того, чтобы не допустить быстрого исчерпания запасов горючего на АЗС, поскольку логистические цепи не всегда успевают их оперативно пополнять. Как сообщает издание, дефицит топлива связан с резким сокращением поставок горючего на Украину, ограниченным предложением в Европе, а также обмелением Дуная, из-за которого усложнились речные поставки. По информации издания, компенсировать дефицит поставками по другим направлениям Украине также сложно.
Как сообщает Delo.ua со ссылкой на эксперта, полной остановки продаж дизельного горючего на Украине в ближайшее время не ожидают, но топливо на разных заправках будет периодически исчезать. Как сообщило издание, средняя цена дизеля на Украине к 31 июля выросла до 90,55 гривны (2,03 доллара) за литр.