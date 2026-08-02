На Украине АЗС начали ограничивать продажу дизельного топлива

Как сообщает издание, чаще такие ограничения вводят на станциях, расположенных на трассах, где горючее покупают водители грузовиков и дальнобойщики, которым теперь выгоднее заправляться на АЗС, а не на нефтебазах. Одной из причин этого, по данным издания, является существенное сокращение разницы между оптовой (нефтебазы) ценой и розничной ценой на заправках, в связи с чем покупать горючее на АЗС сейчас выгоднее.