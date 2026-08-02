На Украине сократили список оснований для отсрочки от мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ Восемь категорий граждан Украины потеряли право на отсрочку от мобилизации.

Среди них студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.

Также отсрочку больше не смогут получить многодетные мужчины с задолженностью по алиментам и сотрудники предприятий Минобороны.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Некоторые категории граждан на Украины больше не смогут получить отсрочку от мобилизации, сообщило издание "Страна.ua".

« "Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку", — говорится в публикации со ссылкой на данные военкомата.

Среди них:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;

лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести, а также не отбывает наказание;

мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи;

работники предприятий и организаций Министерства обороны;

лица со статусом "ограниченно годен" из-за отмены данной категории годности к военной службе;

мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).

По данным издания, одна категория украинцев получила отсрочку: мужчины, у которых сводный брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий. Раньше она предоставлялась, когда речь шла о прямых родственниках.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.