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На Украине сократили список оснований для отсрочки от мобилизации - РИА Новости, 02.08.2026
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15:59 02.08.2026 (обновлено: 17:18 02.08.2026)
На Украине сократили список оснований для отсрочки от мобилизации

Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку от мобилизации

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь категорий граждан Украины потеряли право на отсрочку от мобилизации.
  • Среди них студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.
  • Также отсрочку больше не смогут получить многодетные мужчины с задолженностью по алиментам и сотрудники предприятий Минобороны.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Некоторые категории граждан на Украины больше не смогут получить отсрочку от мобилизации, сообщило издание "Страна.ua".
«
"Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку", — говорится в публикации со ссылкой на данные военкомата.
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Среди них:
  • студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование;
  • многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;
  • лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы;
  • родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести, а также не отбывает наказание;
  • мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи;
  • работники предприятий и организаций Министерства обороны;
  • лица со статусом "ограниченно годен" из-за отмены данной категории годности к военной службе;
  • мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).
По данным издания, одна категория украинцев получила отсрочку: мужчины, у которых сводный брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий. Раньше она предоставлялась, когда речь шла о прямых родственниках.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от исполнения воинской обязанности: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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