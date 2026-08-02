На Украине сократили список оснований для отсрочки от мобилизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь категорий граждан Украины потеряли право на отсрочку от мобилизации.
- Среди них студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.
- Также отсрочку больше не смогут получить многодетные мужчины с задолженностью по алиментам и сотрудники предприятий Минобороны.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Некоторые категории граждан на Украины больше не смогут получить отсрочку от мобилизации, сообщило издание "Страна.ua".
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"Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку", — говорится в публикации со ссылкой на данные военкомата.
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Среди них:
- студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование;
- многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;
- лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы;
- родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умерла или пропала без вести, а также не отбывает наказание;
- мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи;
- работники предприятий и организаций Министерства обороны;
- лица со статусом "ограниченно годен" из-за отмены данной категории годности к военной службе;
- мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).
По данным издания, одна категория украинцев получила отсрочку: мужчины, у которых сводный брат или сестра погибли или пропали без вести во время боевых действий. Раньше она предоставлялась, когда речь шла о прямых родственниках.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации. На этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом украинцы призывного возраста всеми силами пытаются уклоняться от исполнения воинской обязанности: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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