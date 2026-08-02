Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что антироссийская политика привела к привитию ненависти к русским с детского сада.

По словам Азарова, на Украине считается нормальным оскорбления в адрес России, неуважительное отношение к советскому прошлому и запрет русского языка.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Антироссийская политика на Украине привела к тому, что многолетняя ненависть к русским прививается с детского сада, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Он рассказал, что сегодня в стране считается нормальным оскорбления в адрес России , неуважительное отношение к советскому прошлому, а также запрет русского языка.

« "На Украине в 7 лет или в детском саду уже говорят, что русские "москали" и их надо убивать", - сказал Азаров, отмечая, что подобное отношение потворствуется киевскими властями.

Касаясь темы национализма, Азаров подчеркнул, что Украина в этом смысле давно переплюнула страны Прибалтики, в которых всегда наблюдалась выраженная ненависть к русскоязычным.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.