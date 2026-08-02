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Ненависть к русским на Украине прививают с детского сада, заявил Азаров - РИА Новости, 02.08.2026
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10:59 02.08.2026
Ненависть к русским на Украине прививают с детского сада, заявил Азаров

Экс-премьер Азаров: ненависть к русским на Украине прививают с детского сада

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Азаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что антироссийская политика привела к привитию ненависти к русским с детского сада.
  • По словам Азарова, на Украине считается нормальным оскорбления в адрес России, неуважительное отношение к советскому прошлому и запрет русского языка.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Антироссийская политика на Украине привела к тому, что многолетняя ненависть к русским прививается с детского сада, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Он рассказал, что сегодня в стране считается нормальным оскорбления в адрес России, неуважительное отношение к советскому прошлому, а также запрет русского языка.
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"На Украине в 7 лет или в детском саду уже говорят, что русские "москали" и их надо убивать", - сказал Азаров, отмечая, что подобное отношение потворствуется киевскими властями.
Касаясь темы национализма, Азаров подчеркнул, что Украина в этом смысле давно переплюнула страны Прибалтики, в которых всегда наблюдалась выраженная ненависть к русскоязычным.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
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