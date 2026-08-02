Рейтинг@Mail.ru
На Украине женщин, слушавших песни на русском языке, заставили извиниться - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 02.08.2026
На Украине женщин, слушавших песни на русском языке, заставили извиниться

В Дрогобыче двух женщин заставили извиниться за музыку на русском языке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Дрогобыче Львовской области Украины двух женщин, слушавших музыку на русском языке, заставили публично извиниться.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двух женщин, прослушивавших музыку на русском языке в беседке в городе Дрогобыче Львовской области Украины, заставили публично извиниться, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua" и опубликовало видео.
Издание сообщило в понедельник о конфликте в Дрогобыче из-за музыки на русском языке: девушка попросила соседнюю компанию выключить ее, но ей отказали, заявив, что они всю жизнь говорят на русском языке. В результате возникла перепалка, вызвали полицию.
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Пассажира автобуса во Львове избили за русский язык
21 октября 2025, 05:48
На новом опубликованном изданием видео женщины повторяют слова, которые им диктует мужчина за кадром.
"Мы извиняемся перед общиной. Больше такого не повторится. Извиняемся за свое поведение", - говорят женщины на видео.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Одессе зрительница театра устроила истерику из-за русской речи в зале
12 марта, 22:28
 
В миреУкраинаЛьвовская областьРоссияВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала