На Украине женщин, слушавших песни на русском языке, заставили извиниться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Дрогобыче Львовской области Украины двух женщин, слушавших музыку на русском языке, заставили публично извиниться.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двух женщин, прослушивавших музыку на русском языке в беседке в городе Дрогобыче Львовской области Украины, заставили публично извиниться, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua" и опубликовало видео.
Издание сообщило в понедельник о конфликте в Дрогобыче из-за музыки на русском языке: девушка попросила соседнюю компанию выключить ее, но ей отказали, заявив, что они всю жизнь говорят на русском языке. В результате возникла перепалка, вызвали полицию.
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На новом опубликованном изданием видео женщины повторяют слова, которые им диктует мужчина за кадром.
"Мы извиняемся перед общиной. Больше такого не повторится. Извиняемся за свое поведение", - говорят женщины на видео.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.