На Украине женщин, слушавших песни на русском языке, заставили извиниться

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Дрогобыче Львовской области Украины двух женщин, слушавших музыку на русском языке, заставили публично извиниться.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двух женщин, прослушивавших музыку на русском языке в беседке в городе Дрогобыче Львовской области Украины, заставили публично извиниться, сообщило в воскресенье украинское издание "Страна.ua" и опубликовало видео.

Издание сообщило в понедельник о конфликте в Дрогобыче из-за музыки на русском языке: девушка попросила соседнюю компанию выключить ее, но ей отказали, заявив, что они всю жизнь говорят на русском языке. В результате возникла перепалка, вызвали полицию.

На новом опубликованном изданием видео женщины повторяют слова, которые им диктует мужчина за кадром.

"Мы извиняемся перед общиной. Больше такого не повторится. Извиняемся за свое поведение", - говорят женщины на видео.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.