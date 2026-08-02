В Польше внезапно высказались после нового удара ВС России по Киеву

Он добавил, что это первый известный случай подобной атаки.



На этой неделе газета The Guardian сообщила о ракетном ударе ВС России, который уничтожил завод по выпуску БПЛА американской Terminal Autonomy, расположенный в Киеве. По информации издания, эта компания производит высокоточные дроны для нанесения "глубоких ударов" с системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиоэлектронного подавления.



Военный эксперт Виталий Киселев отмечал, что это стало сменой правил игры и сигналом для украинского ВПК, что прятаться за американским флагом больше не получится.