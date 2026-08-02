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В Польше внезапно высказались после нового удара ВС России по Киеву - РИА Новости, 02.08.2026
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В Польше внезапно высказались после нового удара ВС России по Киеву

Экс-премьер Польши Миллер указал на значение атаки на военный завод США в Киеве

© REUTERS / Gleb GaranichМомент удара по военным целям в Киеве, Украина
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Лешек Миллер обратил внимание на то, что российские войска поразили украино-американское военное предприятие в Киеве.
  • Он добавил, что это первый известный случай подобной атаки.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер обратил внимание на то, что российские войска поразили украино-американское военное предприятие в Киеве.

"Завод по производству ракет Patriot на Украине может стать одной из главных целей российских ракетных атак. Российская баллистическая ракета только что уничтожила предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов, принадлежащее американской компании, зарегистрированной в штате Делавэр", — говорится в публикации в соцсети X.
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Он добавил, что это первый известный случай подобной атаки.

На этой неделе газета The Guardian сообщила о ракетном ударе ВС России, который уничтожил завод по выпуску БПЛА американской Terminal Autonomy, расположенный в Киеве. По информации издания, эта компания производит высокоточные дроны для нанесения "глубоких ударов" с системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиоэлектронного подавления.

Военный эксперт Виталий Киселев отмечал, что это стало сменой правил игры и сигналом для украинского ВПК, что прятаться за американским флагом больше не получится.
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