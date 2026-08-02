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"Получит от Путина". В США объяснили, что ждет Украину в ближайшее время - РИА Новости, 02.08.2026
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06:57 02.08.2026 (обновлено: 06:59 02.08.2026)
"Получит от Путина". В США объяснили, что ждет Украину в ближайшее время

Аналитик Уилкерсон: киевский режим и Запад способны лишь оттянуть крах Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что в конфликте с Россией киевский режим способен лишь при помощи Запада оттянуть крах Украины.
  • Полковник подчеркнул, что странам НАТО стоит задуматься о последствиях агрессивных действий против России.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В конфликте с Россией киевский режим способен лишь оттянуть крах Украины при помощи Запада, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Все, что делает Зеленский, это откладывает неизбежное. А неизбежное может оказаться для него, для Киева и для того государства-обрубка, в которое превратится Украина, куда более травматичным, чем он это себе сейчас представляет. Я не понимаю, что Зеленский может предложить своему народу — какую концепцию, которая была бы убедительной в плане установления долгосрочной стабильности и даже долгосрочного мира, которого жаждет большинство украинцев", — отметил он.
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При этом Уилкерсон подчеркнул, что странам НАТО следует задуматься, стоит ли совершать агрессивные действия против России и регулярно ее провоцировать.
"Как долго может продолжаться то, что вы идете наперекор желаниям собственного народа и одновременно заставляете его идти умирать? На мой взгляд, это нежизнеспособно. Это продолжалось так долго лишь благодаря европейцам и Вашингтону. <…> И мы только усиливаем нажим, удваиваем, утраиваем его — как и Берлин, Париж, Лондон. Это еще один театр, где стоит быть осторожнее со своими желаниями: они могут исполниться. В данном случае их исполнение означает получить от Путина нечто, что совершенно ясно покажет: он знает, что воюет с НАТО и всеми его членами, а не только с Украиной", — заключил эксперт.
По данным Минобороны, российская армия за прошедшие сутки взяла под контроль населенные пункты Любицкое в Запорожской области и Ольговка — в Харьковской.
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