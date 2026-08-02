Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Алекс Крайнер заявил, что если Украина капитулирует, все ее займы и облигации, которыми владеют иностранные кредиторы, обнулятся.
- По мнению Крайнера, именно по этой причине Запад не могут позволить Украине прекратить боевые действия.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Если Украина капитулирует, все ее займы и облигации, которыми владеют иностранные кредиторы, обнулятся, поэтому Запад всячески противится завершению венных действий, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Блокада черноморских портов, безусловно, создаст серьезные проблемы для экспорта Украины и поступлений в страну иностранной валюты. А поскольку это снизит ее способность обслуживать внешний долг, косвенным эффектом может стать обвал стоимости украинских облигаций, которыми сейчас владеют очень многие западные держатели. Поэтому они очень нервничают. И на самом деле это одна из причин продолжения конфликта. Ведь если Украина капитулирует, все займы и облигации, которыми владеют иностранные кредиторы, обесценятся до нуля", — отметил он.
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По славам Крайнера, западные кредиторы просто не могут позволить Украине прекратить боевые действия и тем самым обнулить выданные ей сотни миллиардов долларов.
"Пока Украина воюет, у Запада остается надежда, что она победит или как-то сумеет себя спасти. Может быть, Америку снова втянут в конфликт, может, НАТО объединится, чтобы вернуться к конфликту. <…> Так что именно финансисты не дают войнам закончиться", — пояснил эксперт.
Ранее Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.
Решение о совместном займе стран ЕС, чтобы покрыть финансовые потребности Украины приняли на саммите объединения в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После встречи бывший тогда премьер-министром Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.