"Украина капитулирует". На Западе забили тревогу из-за угрозы окончания СВО

По славам Крайнера, западные кредиторы просто не могут позволить Украине прекратить боевые действия и тем самым обнулить выданные ей сотни миллиардов долларов.

Ранее Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

Решение о совместном займе стран ЕС, чтобы покрыть финансовые потребности Украины приняли на саммите объединения в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После встречи бывший тогда премьер-министром Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.