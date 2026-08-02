"Украины не будет". Произошедшее на СВО привело в ужас полковника ВС США

Краткий пересказ от РИА ИИ Полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина теряет выход к морю и вскоре может потерять города-крепости в Донбассе.

По словам Макгрегора, украинская власть находится в состоянии агонии, а правительство разваливается.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украина остается без выхода к морю и вскоре потеряет так называемые города-крепости в Донбассе, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Украина остается без выхода к морю и вскоре потеряет так называемые города-крепости в Донбассе, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала

"Зеленский выразил желание лицензировать производство ракет для Patriot на Украине , чего никогда не произойдет. К тому времени, когда это могло бы произойти, Украины, по моей оценке, уже не будет. <…> Ведь русские сейчас <…> наступают. И российские войска сегодня сильнее, чем когда-либо с 1980-х годов. <…> Они сейчас фактически блокируют порты Одессы и Николаева, <…> превращая то, что осталось от Украины, в территорию без выхода к морю. И Киев не без оснований беспокоится, что так называемые города-крепости (Дружковка, Славянск и Краматорск. — Прим. ред.) вскоре падут. Это открывает путь на Днепр, Харьков и Киев", — отметил он.

Как предполагает Макгрегор, украинские власти находятся в состоянии агонии.

"Зеленский очень обеспокоен. Его правительство разваливается: людей увольняют направо и налево, люди сами уходят в отставку, покидают свои посты", — добавил аналитик.

По данным Минобороны, российская армия за прошедшие сутки взяла под контроль населенные пункты Любицкое в Запорожской области и Ольговка — в Харьковской.