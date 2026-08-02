В Харькове прогремели две серии взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове ночью прогремели две серии взрывов.
- В регионе объявляли воздушную тревогу.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Харькове ночью зафиксировали несколько взрывов, передает телеканал "Общественное".
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"Серия взрывов прогремела в Харькове", — говорится в публикации в Telegram.
Вскоре в городе вновь услышали звуки детонации, передают местные СМИ. В Харьковской области объявляли воздушную тревогу.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18