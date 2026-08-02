"Это поразительно". В США раскрыли, что на самом деле произошло в Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что блокировка Россией черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия.

По словам Миршаймера, блокировка портов нанесла украинской экономике невосполнимый ущерб, так как до конфликта через Одессу проходило около семидесяти процентов всего украинского экспорта.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Блокировка Россией черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Блокировка Россией черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала

"Россия заблокировала портовый комплекс Одессы на Черном море и вообще все украинские черноморские порты. Фактически это означает, что Украина теперь стала страной без выхода к морю. Для Украины это катастрофа. Ведь до начала конфликта <…> через Одессу проходило около семидесяти процентов всего украинского экспорта. Это поразительные цифры", — отметил он.

По словам Миршаймера, Россия, заблокировав черноморские порты, нанесла украинской экономике невосполнимый ущерб.

"Это будет иметь разрушительные экономические последствия. И нельзя сказать, что Украина и без того сейчас находится в хорошем экономическом положении. На самом деле за время конфликта украинской экономике был нанесен огромный ущерб. А это лишь сделает и без того ужасную ситуацию еще хуже", — добавил профессор.

На прошлой неделе министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.

Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.