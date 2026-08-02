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"Абсолютно разрушительно". В Британии заявили о фатальной ошибке Зеленского - РИА Новости, 02.08.2026
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02:08 02.08.2026 (обновлено: 02:10 02.08.2026)
"Абсолютно разрушительно". В Британии заявили о фатальной ошибке Зеленского

Аналитик Прауд: ударом по судну Ирана Зеленский показал Трампу свою лояльность

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иэн Прауд заявил, что Владимир Зеленский нанес удар по иранскому судну, чтобы продемонстрировать лояльность Дональду Трампу.
  • По мнению Прауда, действия Зеленского могут привести к тому, что Тегеран начнет атаковать Украину.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ударом по иранскому судну Владимир Зеленский решил продемонстрировать свою лояльность президенту США Дональду Трампу, но в итоге проявился риск, что Тегеран будет атаковать Украину, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.
"Конфликт на Украине <…> абсолютно разрушителен для Украины и ее народа. Внутри страны растет сопротивление, потому что большинство украинцев хотят окончания конфликта. Но Зеленский по своим причинам не хочет его завершения. И часть его стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана, открыть второй фронт. Поэтому, нанося удар по иранскому грузовому судну в Каспийском море, Зеленский словно дает понять, что он на стороне Трампа", — отметил он.
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Вместе с тем Прауд подчеркнул, что главой киевского режима движут мотивы, которые расходятся с интересами Украины и украинцев.
"Теперь появился риск, что Украина будет подвергаться не только усиленным ударам баллистическими ракетами со стороны России, но и со стороны Ирана. А в условиях, когда Украина теряет способность перехватывать ракеты, поскольку у нее заканчиваются зенитно-ракетные батареи и боеприпасы, ее города и население будут становиться все более уязвимыми. Так что это, похоже, еще одна отчаянная попытка Зеленского. Но при этом он, по сути, не думает об интересах своего народа", — пояснил эксперт.
Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил врио главы украинского МИД Андрею Сибиге о требовании возместить убытки от нападения. По словам Аракчи, Сибига утверждает, что обстрел якобы был непреднамеренным, и Киев не стремится к эскалации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Украины на иранское судно в Каспийском море терактом.
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