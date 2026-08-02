"Абсолютно разрушительно". В Британии заявили о фатальной ошибке Зеленского

"Теперь появился риск, что Украина будет подвергаться не только усиленным ударам баллистическими ракетами со стороны России, но и со стороны Ирана. А в условиях, когда Украина теряет способность перехватывать ракеты, поскольку у нее заканчиваются зенитно-ракетные батареи и боеприпасы, ее города и население будут становиться все более уязвимыми. Так что это, похоже, еще одна отчаянная попытка Зеленского. Но при этом он, по сути, не думает об интересах своего народа", — пояснил эксперт.