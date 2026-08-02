В Саратовской области отменили угрозу атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Саратовской области отменена угроза атаки беспилотников.
- В результате предыдущей атаки беспилотников погибли два человека, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.
САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена на территории Саратовской области, сообщили жителям через систему РСЧС.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников погибли два человека, кроме того, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Жителей многоквартирного дома в Энгельсе разместят в пункте временного размещения на время обследования здания.
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"Отбой угрозы атаки беспилотников на территории Саратовской области 02.08.2026. Возвращайтесь к месту работы или проживания", - говорится в сообщении, которое передали с помощью системы оповещения.
Угроза атаки БПЛА в регионе действовала с 02.54 мск воскресенья.