В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Александр Моор сообщил об отмене режима беспилотной опасности в Тюменской области.
- Режим беспилотной опасности был введен после 10:00 мск и действовал около восьми часов.
ТЮМЕНЬ, 2 авг – РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.
"Отмена беспилотной опасности", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Режим беспилотной опасности в регионе был введен после 10.00 мск и действовал около восьми часов.