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В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 02.08.2026
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18:25 02.08.2026

В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Александр Моор сообщил об отмене режима беспилотной опасности в Тюменской области.
  • Режим беспилотной опасности был введен после 10:00 мск и действовал около восьми часов.
ТЮМЕНЬ, 2 авг – РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен в Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.
"Отмена беспилотной опасности", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Режим беспилотной опасности в регионе был введен после 10.00 мск и действовал около восьми часов.
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