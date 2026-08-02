ЦАХАЛ заявила об устранении трех палестинских радикалов в секторе Газа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила в секторе Газа трех членов палестинских радикальных группировок.
- Среди ликвидированных — Алаа Тарамса из «Армии ислама», Хасан Кахман из «Исламского джихада» и Ахмад Худар, командир батальона «Джабалия» ХАМАС.
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила в секторе Газа трех членов палестинских радикальных группировок, которые, по утверждению военных, готовили атаки против израильских сил, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.
"В субботу ЦАХАЛ нанес удар в районе города Газа и ликвидировал Алаа Тарамса из террористической организации "Армия ислама" и Хасана Кахмана из террористической организации "Исламский джихад". В ходе еще одного удара на севере сектора Газа на прошлой неделе ЦАХАЛ ликвидировал Ахмада Худара, командира батальона "Джабалия" террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении для прессы.
Военные подчеркнули, что эти трое радикалов пытались совершить террористические атаки против израильских мирных жителей и военнослужащих ЦАХАЛ.