ЦАХАЛ заявила об устранении трех палестинских радикалов в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила в секторе Газа трех членов палестинских радикальных группировок, которые, по утверждению военных, готовили атаки против израильских сил, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.