Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира спецподразделения "Нухба" в составе палестинского движения ХАМАС, который проник в одно из израильских поселений в ходе нападения 7 октября 2023 года, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ.