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Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС, причастного к атаке 7 октября - РИА Новости, 02.08.2026
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11:35 02.08.2026 (обновлено: 11:36 02.08.2026)
Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ячейки ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля ликвидировала Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада, командира спецподразделения "Нухба" ХАМАС, который участвовал в нападении 7 октября 2023 года.
  • В ходе дополнительного удара в центральной части сектора Газа израильские силы устранили Мухаммеда Хатиба, командира батальона "Магази" в составе военного крыла ХАМАС.
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира спецподразделения "Нухба" в составе палестинского движения ХАМАС, который проник в одно из израильских поселений в ходе нападения 7 октября 2023 года, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ.
«

"В субботу ЦАХАЛ нанес удар по южной части сектора Газа и ликвидировал террориста Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада, командира ячейки ХАМАС "Нухба". Террорист проник в кибуц Нир-Оз во время резни 7 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе дополнительного удара в центральной части сектора Газа израильские силы устранили Мухаммеда Хатиба, командира батальона "Магази" в составе военного крыла ХАМАС.
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