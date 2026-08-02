Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС, причастного к атаке 7 октября

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля ликвидировала Салема Джамаля Абд аль-Рахмана Абу Лабада, командира спецподразделения "Нухба" ХАМАС, который участвовал в нападении 7 октября 2023 года.
- В ходе дополнительного удара в центральной части сектора Газа израильские силы устранили Мухаммеда Хатиба, командира батальона "Магази" в составе военного крыла ХАМАС.
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира спецподразделения "Нухба" в составе палестинского движения ХАМАС, который проник в одно из израильских поселений в ходе нападения 7 октября 2023 года, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦАХАЛ.
Отмечается, что в ходе дополнительного удара в центральной части сектора Газа израильские силы устранили Мухаммеда Хатиба, командира батальона "Магази" в составе военного крыла ХАМАС.