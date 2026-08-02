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Гости кинопарка "Москино" теперь могут прокатиться на русской тройке - РИА Новости, 02.08.2026
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20:39 02.08.2026 (обновлено: 20:46 02.08.2026)
Гости кинопарка "Москино" теперь могут прокатиться на русской тройке

В кинопарке "Москино" гости теперь могут прокатиться на русской тройке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В кинопарке "Москино" появилась возможность катания на русской тройке.
  • Новая активность стала возможной благодаря открытию внешнего круга манежа, который является копией манежа 1817 года и создает атмосферу XIX века.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В кинопарке "Москино" теперь можно прокатиться на легендарной русской тройке на манеже с атмосферой начала XIX века, рассказала журналистам заместитель генерального директора АНО "Кинопарк" по событийному маркетингу Ситора Даргель.
"У нас стартовала новая активность в кинопарке "Москино". Это возможность катания на русской тройке. Знаменитой русской, исключительно быстрой, запряжной русской тройке", - сказала Даргель.
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Она отметила, что старт этого сезона случился благодаря открытию внешнего круга манежа, являющегося копией того, что был построен в 1817 году и который позволяет погрузиться в атмосферу девятнадцатого века.
"Этот вот круг внешний, который вы наблюдаете, он один из немногих. Наверное, в Москве у нас присутствует только такой круг в Ипподроме, большой. Именно поэтому в кинопарке у нас состоится катание на этих русских тройках. Другого такого нет", - подчеркнула Даргель.
Она также добавила, что в кинопарке за последнее время появились профессиональные лошади и мастера спорта, которые умеют ими управлять и даже могут провести мастер-класс для какого-либо кинопроизводителя.
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