В Марокко назвали самую длинную трассу в Африке в честь Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скоростная трасса Тизнит — Дахла протяженностью более 1055 километров получила имя Дональда Трампа.
- Король Мухаммед VI связал свое решение с признанием администрацией Трампа суверенитета Марокко над Западной Сахарой.
БЕЙРУТ, 2 авг — РИА Новости. Трасса Тизнит — Дахла протяженностью более тысячи километров получила имя президента США Дональда Трампа, передает MAP.
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"Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяженностью более 1055 километров, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке", — приводит агентство слова короля Марокко Мухаммеда VI из письма американскому лидеру.
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Мухаммед VI назвал трассу стратегически важной магистралью, соединяющей север и юг Марокко, а также Европу и Африканский континент.
По данным агентства, Трамп 26 июля поблагодарил марокканского короля за решение и выразил надежду в ближайшее время проехать по всей протяженности трассы.
Магистраль проходит от Тизнита до Дахлы через Гельмим и Эль-Аюн.
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