В Марокко назвали самую длинную трассу в Африке в честь Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Скоростная трасса Тизнит — Дахла протяженностью более 1055 километров получила имя Дональда Трампа.

Король Мухаммед VI связал свое решение с признанием администрацией Трампа суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

БЕЙРУТ, 2 авг — РИА Новости. Трасса Тизнит — Дахла протяженностью более тысячи километров получила имя президента США Дональда Трампа, передает Трасса Тизнит — Дахла протяженностью более тысячи километров получила имя президента США Дональда Трампа, передает MAP

« "Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа . Протяженностью более 1055 километров, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке", — приводит агентство слова короля Марокко Мухаммеда VI из письма американскому лидеру.

В нем монарх объяснил причину такого шага признанием администрацией Трампа суверенитета Марокко над Западной Сахарой в 2020 году.

Мухаммед VI назвал трассу стратегически важной магистралью, соединяющей север и юг Марокко, а также Европу и Африканский континент.

По данным агентства, Трамп 26 июля поблагодарил марокканского короля за решение и выразил надежду в ближайшее время проехать по всей протяженности трассы.