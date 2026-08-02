СМИ: Трамп отменил атаку на Иран после достижения компромисса по Ормузу

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированные массированные удары по Ирану.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи согласился с компромиссным предложением катарских и американских посредников об открытии Ормузского пролива.

Согласно предложению, суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, будут находиться в морском пространстве Ирана, а выходящие из Персидского залива — в морском пространстве Омана.

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированные массированные удары по Ирану после того, как в Тегеране приняли компромиссное предложение катарских посредников по поводу условий открытия Ормузского пролива, сообщил в воскресенье израильский Президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированные массированные удары по Ирану после того, как в Тегеране приняли компромиссное предложение катарских посредников по поводу условий открытия Ормузского пролива, сообщил в воскресенье израильский 12-й канал со ссылкой на источники.

"Одной из причин, по которой Трамп согласился отменить атаку на Иран , стало то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ночь на понедельник согласился с компромиссным предложением, сформулированным катарскими и американскими посредниками, относительно договоренности об открытии Ормузского пролива", - говорится в сообщении телеканала.

Согласно предложению, суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, будут находиться в морском пространстве Ирана, а выходящие из Персидского залива через Ормузский пролив — морском пространстве Омана.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Трамп пояснил, что армия США находилась в готовности к нанесению ударов, однако он отдал распоряжение не осуществлять атаки на фоне достижения согласия с Ираном по контурам возможной сделки.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.