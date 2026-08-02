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СМИ: Трамп отменил атаку на Иран после достижения компромисса по Ормузу - РИА Новости, 02.08.2026
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12:59 02.08.2026
СМИ: Трамп отменил атаку на Иран после достижения компромисса по Ормузу

N12: Трамп отменил атаку на Иран после согласия страны на компромисс по Ормузу

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированные массированные удары по Ирану.
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи согласился с компромиссным предложением катарских и американских посредников об открытии Ормузского пролива.
  • Согласно предложению, суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, будут находиться в морском пространстве Ирана, а выходящие из Персидского залива — в морском пространстве Омана.
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированные массированные удары по Ирану после того, как в Тегеране приняли компромиссное предложение катарских посредников по поводу условий открытия Ормузского пролива, сообщил в воскресенье израильский 12-й канал со ссылкой на источники.
"Одной из причин, по которой Трамп согласился отменить атаку на Иран, стало то, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ночь на понедельник согласился с компромиссным предложением, сформулированным катарскими и американскими посредниками, относительно договоренности об открытии Ормузского пролива", - говорится в сообщении телеканала.
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Согласно предложению, суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, будут находиться в морском пространстве Ирана, а выходящие из Персидского залива через Ормузский пролив — морском пространстве Омана.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Трамп пояснил, что армия США находилась в готовности к нанесению ударов, однако он отдал распоряжение не осуществлять атаки на фоне достижения согласия с Ираном по контурам возможной сделки.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Трамп рассказал о параметрах возможной сделки с Ираном
Вчера, 05:16
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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