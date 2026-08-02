Трамп рассказал о параметрах возможной сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что контуры возможной сделки с Ираном включают в себя открытие Ормузского пролива.
- Сделка также предполагает договоренности по прекращению ядерной угрозы со стороны Ирана.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что контуры возможной сделки с Ираном включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
"Иран и другие ближневосточные страны только что попросили нас воздержаться от любой атаки, поскольку согласованы контуры сделки. Она будет включать немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.