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Обвиняемый в убийстве россиян в Паттайе не состоит в преступных кланах - РИА Новости, 02.08.2026
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07:49 02.08.2026
Обвиняемый в убийстве россиян в Паттайе не состоит в преступных кланах

Обвиняемый в убийстве Назимовых в Паттайе не состоит в преступных кланах

© Фото : Королевская полиция ТаиландаСледственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что главный обвиняемый по делу об убийстве Дианы и Романа Назимовых, Тхана Кэттхонг (Понг), не состоит в преступных кланах и не имеет отношения к организованной преступности.
  • Понг считается «нерукопожатным» даже в криминальной среде и известен своей непредсказуемой жестокостью.
  • Обвиняемый убил двух человек, чтобы завладеть их мотоциклом, но не смог продать запчасти и закопал их в землю.
ПАТТАЙЯ, 2 авг – РИА Новости. Главный обвиняемый по делу об убийстве Дианы и Романа Назимовых в таиландской Паттайе, Тхана Кэттхонг, известный как Понг, не состоит в преступных кланах и не имеет отношения к организованной преступности, заявил журналистам в Паттайе на брифинге в полицейском участке премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун.
"Обвиняемый в убийстве молодых россиян Понг не является членом какого-либо преступного клана и не имеет никакого отношения к организованной преступности. Это мелкий преступник, сообщниками которого являются такие же мелкие преступники, с которыми он познакомился во время своих многочисленных тюремных сроков. Это не отменяет того факта, что он смертельно опасен, но он – не мафиозо", - сказал глава правительства Таиланда после совещания с руководством национальной полиции и следователями по делу об убийстве Назимовых, которое прошло в полицейском участке района Хуай Яй на южных окраинах Паттайи.
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В следственно-розыскном отделе полицейского участка района Хуай Яй РИА Новости сообщили, что Понг, житель района, которого неоднократно арестовывали сотрудники участка, считается "нерукопожатным" даже в криминальной среде.
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"В криминальных сообществах Паттайи с этим человеком никто не хочет общаться и делать общие дела, это совершенно "отбитый" преступник, живущий своей отдельной жизнью, и при этом неудачник. У него есть несколько приятелей, бывших сокамерников, людей такого же уровня, как он сам, которыми он руководит за счет своей непредсказуемой жестокости", - рассказали собеседники агентства.
Один из розыскников привел в пример результаты следствия, связанные с мотоциклом убитых россиян.
"Мотоцикл был закопан в полуразобранном состоянии не потому, что так его было бы проще скрыть от полиции, а потому что Понгу не удалось продать его на запчасти и было непонятно, что с ним делать", - сказал он.
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Розыскник рассказал, что запчасти у Понга отказался покупать его же знакомый по тюрьме, владелец мастерской по ремонту мотоциклов, который заподозрил, что эти запчасти достались Понгу в результате какого-то преступления.
"Это все из допроса Понга и его знакомого хозяина мастерской, который после возвращения из тюрьмы криминалом больше не занимается. То есть, Понг убил с особой жестокостью двух человек, чтобы завладеть их мотоциклом, частично разобрал его на запчасти, а потом не смог их продать и закопал все в землю. Это вообще не поведение человека. Понятно, почему его сторонятся и добропорядочные граждане, и преступники", - сказал собеседник агентства.
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