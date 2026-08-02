Обвиняемый в убийстве россиян в Паттайе не состоит в преступных кланах

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что главный обвиняемый по делу об убийстве Дианы и Романа Назимовых, Тхана Кэттхонг (Понг), не состоит в преступных кланах и не имеет отношения к организованной преступности.

Понг считается «нерукопожатным» даже в криминальной среде и известен своей непредсказуемой жестокостью.

Обвиняемый убил двух человек, чтобы завладеть их мотоциклом, но не смог продать запчасти и закопал их в землю.

ПАТТАЙЯ, 2 авг – РИА Новости. Главный обвиняемый по делу об убийстве Дианы и Романа Назимовых в таиландской Паттайе, Тхана Кэттхонг, известный как Понг, не состоит в преступных кланах и не имеет отношения к организованной преступности, заявил журналистам в Паттайе на брифинге в полицейском участке премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун.

"Обвиняемый в убийстве молодых россиян Понг не является членом какого-либо преступного клана и не имеет никакого отношения к организованной преступности. Это мелкий преступник, сообщниками которого являются такие же мелкие преступники, с которыми он познакомился во время своих многочисленных тюремных сроков. Это не отменяет того факта, что он смертельно опасен, но он – не мафиозо", - сказал глава правительства Таиланда после совещания с руководством национальной полиции и следователями по делу об убийстве Назимовых, которое прошло в полицейском участке района Хуай Яй на южных окраинах Паттайи

В следственно-розыскном отделе полицейского участка района Хуай Яй РИА Новости сообщили, что Понг, житель района, которого неоднократно арестовывали сотрудники участка, считается "нерукопожатным" даже в криминальной среде.

« "В криминальных сообществах Паттайи с этим человеком никто не хочет общаться и делать общие дела, это совершенно "отбитый" преступник, живущий своей отдельной жизнью, и при этом неудачник. У него есть несколько приятелей, бывших сокамерников, людей такого же уровня, как он сам, которыми он руководит за счет своей непредсказуемой жестокости", - рассказали собеседники агентства.

Один из розыскников привел в пример результаты следствия, связанные с мотоциклом убитых россиян.

"Мотоцикл был закопан в полуразобранном состоянии не потому, что так его было бы проще скрыть от полиции, а потому что Понгу не удалось продать его на запчасти и было непонятно, что с ним делать", - сказал он.

Розыскник рассказал, что запчасти у Понга отказался покупать его же знакомый по тюрьме, владелец мастерской по ремонту мотоциклов, который заподозрил, что эти запчасти достались Понгу в результате какого-то преступления.