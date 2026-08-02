Священник объяснил, почему Илья Пророк стал небесным покровителем ВДВ

Военнослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019

Военнослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019

Краткий пересказ от РИА ИИ Небесным покровителем российских десантников выбран святой пророк Илья, так как он был исключительно смелым человеком, рассказал штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках — патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.

День Воздушно-десантных войск в России празднуют 2 августа, он календарно совпадает с днем памяти пророка Ильи.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Святой Пророк Илья выбран небесным покровителем российских десантников, так как был исключительно смелым человеком, несмотря на риск для жизни ревностно служивших Богу, рассказал РИА Новости штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках — патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.

В России 2 августа отмечают День Воздушно-десантных войск. Небесным покровителем этих войск является пророк Илья, день памяти которого также приходится на 2 августа.

"Десантники — это решительные, бесстрашные люди, которые всегда выполняют боевые задачи в условиях, связанных с риском для жизни, и всегда стоят за правду — даже ценой своей жизни. Вот поэтому святой пророк Илья — как ревностно служивший Богу и исключительно смелый человек — является вдохновителем и небесным покровителем этого воинства", — сказал отец Василий Гелеван.

Также, по его словам, кроме духовной символики, связанной с десантниками, есть и визуальная. "В самый последний момент своей земной жизни пророк Илья был вознесен Богом на небо на колеснице. И это визуально напоминает наши современные средства передвижения в воздухе, когда боец десантируется с парашютом".

Он напомнил, что во время царствования израильского царя Ахава пророк Илья явился прямо к царю и обличил того в грехе — поклонении языческому божеству. "Царь был слабохарактерным человеком: под влиянием жены ввел языческие обряды, что противоречило израильской культуре, ведь народ поклонялся единому Богу. Это было религиозное предательство. Илья обличил царя, понимая, что тот мог приказать его убить", — рассказал священник.

Закончилась эта история для Ильи в соревновании с жрецами царя. "На площадь привели Илью и жрецов Ваала — идолослужителей. Они поспорили: кто сейчас помолится, и по его молитвам с неба сойдет огонь, тот и победил, а кто проиграл, тому смерть. Вот так категорично. Илья победил в этом состязании. Такой он был строгий, бесстрашный человек, известный своей ревностью о Боге", — заключил собеседник агентства.