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ВСУ потеряли до 360 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 02.08.2026
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12:08 02.08.2026 (обновлено: 12:19 02.08.2026)
ВСУ потеряли до 360 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 360 боевиков и 2 автомобиля в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБМП-3 ВС РФ в зоне СВО
БМП-3 ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Центра" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области.
  • Потери ВСУ за сутки составили до 360 боевиков, боевая бронированная машина, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 360 военных ВСУ, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Подразделения "Центра" заняли нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Рубежное, Водянское Анновка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области, уточнило ведомство.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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