Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Центра" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области.
- Потери ВСУ за сутки составили до 360 боевиков, боевая бронированная машина, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 360 военных ВСУ, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Подразделения "Центра" заняли нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Рубежное, Водянское Анновка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области, уточнило ведомство.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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