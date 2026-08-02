ВСУ потеряли до 360 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 360 военных ВСУ, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.