ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 210 военных и четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 210 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке.
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22 июня 2022, 17:18