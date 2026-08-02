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ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 02.08.2026
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12:06 02.08.2026 (обновлено: 12:15 02.08.2026)
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли 24 автомобиля и до 210 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли до 210 военных и четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 210 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куртовка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка в ДНР, уточнили в ведомстве.
"За сутки противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке.
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