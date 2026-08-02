ВСУ потеряли более 240 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Отмечается , что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое и Кияница Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пионер, Липцы, Василевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай.
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22 июня 2022, 17:18