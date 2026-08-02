Военнослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото

Военнослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области

БПЛА "Севера" за месяц уничтожили более 20 единиц орудий ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июль поразили свыше 20 единиц ствольной и самоходной артиллерии, а также другой бронетехники ВСУ в Харьковской области.

Среди уничтоженной техники — самоходная артиллерийская установка 2С1 и Crab, буксируемые пушки Д-20, а также танки М55-S.

Командир подразделения отметил максимальную эффективность боевых вылетов и помощь передовым отрядам в выполнении задач по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июль поразили свыше 20 единиц ствольной и самоходной артиллерии, а также другой бронетехники ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем с позывным Сват.

По его словам, благодаря слаженной работе операторов разведывательных и ударных дронов удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку 2С1 и Crab, буксируемые пушки Д-20, а также танки М55-S.

"Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожили более 20 единиц ствольной, самоходной артиллерии, а также другой бронетехники в рамках выполнения задачи по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области", - сказал собеседник, уточнив, что это данные за июль.

Сват отметил, что, несмотря на уловки противника по маскировке, ему не удается скрыться от внимательных расчетов российских Вооруженных сил.