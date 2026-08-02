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БПЛА "Севера" за месяц уничтожили более 20 единиц орудий ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 02.08.2026
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07:05 02.08.2026
БПЛА "Севера" за месяц уничтожили более 20 единиц орудий ВСУ под Харьковом

Расчеты БПЛА "Севера" за июль поразили более 20 единиц орудий ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июль поразили свыше 20 единиц ствольной и самоходной артиллерии, а также другой бронетехники ВСУ в Харьковской области.
  • Среди уничтоженной техники — самоходная артиллерийская установка 2С1 и Crab, буксируемые пушки Д-20, а также танки М55-S.
  • Командир подразделения отметил максимальную эффективность боевых вылетов и помощь передовым отрядам в выполнении задач по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июль поразили свыше 20 единиц ствольной и самоходной артиллерии, а также другой бронетехники ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем с позывным Сват.
По его словам, благодаря слаженной работе операторов разведывательных и ударных дронов удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку 2С1 и Crab, буксируемые пушки Д-20, а также танки М55-S.
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"Расчеты подразделений беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии уничтожили более 20 единиц ствольной, самоходной артиллерии, а также другой бронетехники в рамках выполнения задачи по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской области", - сказал собеседник, уточнив, что это данные за июль.
Сват отметил, что, несмотря на уловки противника по маскировке, ему не удается скрыться от внимательных расчетов российских Вооруженных сил.
"Эффективность наших боевых вылетов максимальная. Тем самым мы помогаем нашим передовым отрядам выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области", – подчеркнул командир.
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