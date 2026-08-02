В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В воскресенье утром телеканал также сообщал о взрывах в городе.
"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18