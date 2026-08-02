В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы.
- В части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В Харькове прогремели новые взрывы
Вчера, 09:45