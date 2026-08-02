При стрельбе в Айдахо погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Твин-Фоллс в штате Айдахо.
- Подчеркивается, что по меньшей мере еще двое были ранены.
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Три человека погибли и как минимум двое получили ранения в результате стрельбы в американском городе Твин-Фоллс в штате Айдахо, сообщил в субботу телеканал NBC News со ссылкой на представителя городских властей
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"Три человека были убиты в результате события, которое полиция назвала "инцидентом со стрелком" в районе ресторана In-N-Out Burger", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по меньшей мере еще двое были ранены. При этом власти не уточнили, был ли виновник стрельбы в числе погибших.
По информации газеты USA Today со ссылкой на представителя полиции Мэтью Хикса, виновник стрельбы погиб. Хикс также отметил, что общее число жертв уточняется.
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"Все, что я могу сказать – у нас была стрельба, … которая привела к жертвам", - сказал он журналистам.
Ранее местная полиция сообщила, что реагирует на инцидент со стрельбой.
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