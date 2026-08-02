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Врач рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов - РИА Новости, 02.08.2026
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17:08 02.08.2026
Врач рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Стоматолог Сошников: перегрузка жевательных мышц приводит к стиранию эмали

© iStock.com / baonaИнструменты стоматолога
Инструменты стоматолога - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© iStock.com / baona
Инструменты стоматолога . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный стресс и перегрузка жевательных мышц могут привести к стиранию эмали и повышенной чувствительности зубов.
  • Стресс вызывает снижение выделения слюны и выброс желудочной кислоты, что ускоряет развитие кариеса и разрушает эмаль.
  • На фоне стресса может наблюдаться рецессия десны и менее тщательный уход за зубами, что способствует размножению бактерий.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Постоянный стресс и перегрузка жевательных мышц могут привести к стиранию эмали и повышенной чувствительности зубов, рассказал стоматолог-терапевт Алексей Сошников.
"Постоянная перегрузка жевательных мышц постепенно приводит к стиранию эмали, появлению микротрещин, повышенной чувствительности зубов и клиновидных дефектов", - сказал Сошников "Газете.ru".
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По словам эксперта, стресс также может вызывать боли в височно-нижнечелюстном суставе, щелчки при открывании рта и ощущение постоянного напряжения в области лица.
Кроме того, во время стресса снижается выделение слюны, что ускоряет развитие кариеса и приводит к неприятному запаху, жжению языка, добавил Сошников.
Желудочная кислота, выбрасываемая в рот на фоне стресса, постепенно разрушает эмаль, подчеркнул стоматолог.
"Нередко пациенты замечают кровоточивость десен или их постепенную убыль. Такое состояние называется рецессией десны – она опускается, оголяя корень зуба, который гораздо хуже защищен от внешних воздействий", - сказал Сошников.
Люди в состоянии стресса могут менее тщательно ухаживать за зубами, употреблять пищу с высоким содержанием сахара, остатки которой становятся питательной средой для разрушающих эмаль бактерий, отметил врач.
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