Врач рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянный стресс и перегрузка жевательных мышц могут привести к стиранию эмали и повышенной чувствительности зубов.

Стресс вызывает снижение выделения слюны и выброс желудочной кислоты, что ускоряет развитие кариеса и разрушает эмаль.

На фоне стресса может наблюдаться рецессия десны и менее тщательный уход за зубами, что способствует размножению бактерий.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Постоянный стресс и перегрузка жевательных мышц могут привести к стиранию эмали и повышенной чувствительности зубов, рассказал стоматолог-терапевт Алексей Сошников.

"Постоянная перегрузка жевательных мышц постепенно приводит к стиранию эмали, появлению микротрещин, повышенной чувствительности зубов и клиновидных дефектов", - сказал Сошников "Газете.ru"

По словам эксперта, стресс также может вызывать боли в височно-нижнечелюстном суставе, щелчки при открывании рта и ощущение постоянного напряжения в области лица.

Кроме того, во время стресса снижается выделение слюны, что ускоряет развитие кариеса и приводит к неприятному запаху, жжению языка, добавил Сошников.

Желудочная кислота, выбрасываемая в рот на фоне стресса, постепенно разрушает эмаль, подчеркнул стоматолог.

"Нередко пациенты замечают кровоточивость десен или их постепенную убыль. Такое состояние называется рецессией десны – она опускается, оголяя корень зуба, который гораздо хуже защищен от внешних воздействий", - сказал Сошников.