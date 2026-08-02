На территории Ставропольского края отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отмене опасности атаки беспилотников.
- Опасность была объявлена в 4:27 мск и длилась больше девяти часов.
НАЛЬЧИК, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Maкс".
Опасность была объявлена в 4.27 мск, она длилась больше девяти часов.
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